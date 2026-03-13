Klare Tendenz bei Mbappé

Bei Real Madrid geht man davon aus, dass Kylian Mbappé (27) für das Rückspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Manchester City in der kommenden Woche rechtzeitig fit sein wird. Auf der Pressekonferenz vor der morgigen Partie gegen den FC Elche (21 Uhr) ließ Trainer Álvaro Arbeloa durchblicken: „Seine Fortschritte sind gut im Vergleich zu dem Plan, den wir nach der Pause, den Tests und der Zusammenarbeit mit dem medizinischen Team und der Fitnessabteilung erstellt haben. Natürlich hing es auch stark von seinen täglichen Fortschritten ab, aber ich sehe ihn auf einem sehr guten Weg. Er wird morgen noch nicht fit sein, aber wir sind zuversichtlich, dass er die Reise nach Manchester antreten kann.“

Mbappé fällt seit mehr als zwei Wochen aufgrund von Knieproblemen aus. Für das Rückspiel verschafften sich die Königlichen aber auch ohne den Superstar eine sehr gute Ausgangsposition. Dank Dreierpacker Federico Valverde geht Real mit einem 3:0-Vorsprung in das zweite Aufeinandertreffen.