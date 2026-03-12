Menü Suche
Offiziell 2. Bundesliga

Klose holt Ex-Schalker

von Fabian Ley - Quelle: fcn.de
Matthias Kreutzer @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg holt Verstärkung für das Trainerteam an Bord. Der Zweitligist teilt mit, dass ab sofort Matthias Kreutzer Chefcoach Miroslav Klose als Co-Trainer unterstützen wird. Zuletzt assistierte Kreutzer zwischen 2019 und 2024 beim FC Schalke 04, zweimal sprang der 43-Jährige interimsweise auch als Übungsleiter für die Profis der Königsblauen ein.

1. FC Nürnberg
🆕 Matthias #Kreutzer wird neuer Co-Trainer des FCN! ✍️

Herzlich willkommen beim Club, Matthias! 🤝

Zur Meldung 👉

#fcn
Klose erklärt: „Wir haben schnell festgestellt, dass wir inhaltlich gleich über Fußball denken und auch menschlich auf einer Wellenlänge liegen. Deshalb ist Matthias die passende Ergänzung für unser Trainerteam, die wir gesucht haben. Er wird uns mit seinen Ideen bereichern und zudem dafür sorgen, dass sich jeder einzelne wieder intensiver seinen spezifischen Aufgaben widmen kann.“

