Klose holt Ex-Schalker

Der 1. FC Nürnberg holt Verstärkung für das Trainerteam an Bord. Der Zweitligist teilt mit, dass ab sofort Matthias Kreutzer Chefcoach Miroslav Klose als Co-Trainer unterstützen wird. Zuletzt assistierte Kreutzer zwischen 2019 und 2024 beim FC Schalke 04, zweimal sprang der 43-Jährige interimsweise auch als Übungsleiter für die Profis der Königsblauen ein.

Klose erklärt: „Wir haben schnell festgestellt, dass wir inhaltlich gleich über Fußball denken und auch menschlich auf einer Wellenlänge liegen. Deshalb ist Matthias die passende Ergänzung für unser Trainerteam, die wir gesucht haben. Er wird uns mit seinen Ideen bereichern und zudem dafür sorgen, dass sich jeder einzelne wieder intensiver seinen spezifischen Aufgaben widmen kann.“