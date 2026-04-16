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Bundesliga

BVB will ablösefreien Sechser

Der BVB hat ein vielversprechendes Talent ausfindig gemacht. Im Sommer ist Mittelfeldspieler Ilian Hadidi ablösefrei auf dem Markt.

von Tobias Feldhoff - Quelle: La Dernière Heure
3 min.
Ole Book spricht mit Niko Kovac @Maxppp

Borussia Dortmund zeigt Interesse an dem erst 17-jährigen Mittelfeldspieler Ilian Hadidi, Kapitän der U18 von Standard Lüttich. Laut der belgischen Zeitung ‚La Dernière Heure‘ läuft Hadidis Vertrag im Sommer aus, sodass er nach aktuellem Stand ablösefrei zu haben ist.

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Die Dortmunder sind allerdings nicht alleine im Rennen um den marokkanischen U17-Nationalspieler, der im zentralen Mittelfeld beheimatet ist. Auch der FC Brügge, Ajax Amsterdam, die PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam, der OSC Lille und die AS Monaco haben die Fühler ausgestreckt.

Gleichzeitig versucht Standard, das Eigengewächs langfristig an den Klub zu binden. Klar ist: Der nächste Schritt will wohlüberlegt sein. Und der BVB hat bereits nachgewiesen, als Weiterbilder eine gute Figur zu machen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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