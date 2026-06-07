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Dreijahresvertrag: Calhanoglu gibt Zusage

von Martin Schmitz - Quelle: Sports Digitale
1 min.
Hakan Calhanoglu jubelt im Trikot von Inter Mailand @Maxppp

Hakan Safi, Präsidentschaftskandidat bei Fenerbahce, hat offenbar eine Wechselvereinbarung mit Hakan Clahanoglu (32) von Inter Mailand getroffen. Wie ‚Sports Digitale‘-Journalist Yagız Sabuncuoglu berichtet, soll der Mittefeldstratege im Falle von Safis Wahlerfolg einen Dreijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison unterschreiben.

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Mit dem Spieler sei demnach eine grundsätzliche Einigung erzielt worden, eine Übereinkunft zwischen den Vereinen liegt jedoch bisher noch nicht vor. Calhanoglu ist nicht der einzige große Name, den Safi verspricht. Auch mit Luis Suárez (28/Sporting Lissabon) soll auf Spielerebene alles klar sein, dazu sollen Gespräche mit Robert Lewandowski (37/FC Barcelona) und Serhou Guirassy (30/Borussia Dortmund) laufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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