Hakan Safi, Präsidentschaftskandidat bei Fenerbahce, hat offenbar eine Wechselvereinbarung mit Hakan Clahanoglu (32) von Inter Mailand getroffen. Wie ‚Sports Digitale‘-Journalist Yagız Sabuncuoglu berichtet, soll der Mittefeldstratege im Falle von Safis Wahlerfolg einen Dreijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem Spieler sei demnach eine grundsätzliche Einigung erzielt worden, eine Übereinkunft zwischen den Vereinen liegt jedoch bisher noch nicht vor. Calhanoglu ist nicht der einzige große Name, den Safi verspricht. Auch mit Luis Suárez (28/Sporting Lissabon) soll auf Spielerebene alles klar sein, dazu sollen Gespräche mit Robert Lewandowski (37/FC Barcelona) und Serhou Guirassy (30/Borussia Dortmund) laufen.