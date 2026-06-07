Leipzig kontaktiert BVB-Flirt

Während der Fokus der Berichterstattung immer mehr auf die anstehende Weltmeisterschaft rückt, arbeiten die Bundesligisten im Hintergrund bereits an den Kadern für die neue Saison. Dabei wird es in den kommenden Wochen naturgemäß wieder zu einigen Transferduellen kommen. Ein neues zeichnet sich bereits jetzt ab.

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Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat RB Leipzig Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim ins Visier genommen. Der 23-Jährige ist dank einer Ausstiegsklausel für 30 Millionen Euro zu haben und befindet sich laut der Boulevardzeitung auf der Offensiv-Kandidatenliste der Sachsen. Erste Gespräche haben demnach bereits stattgefunden.

Asllani, der die abgelaufene Saison mit 19 Scorerpunkten beendet hat, gilt als begehrt. Vor allem Borussia Dortmund wird bereits seit Längerem mit dem kosovarischen Nationalspieler in Verbindung gebracht, der aufgrund seiner Variabilität mehrere Positionen in der BVB-Offensive bekleiden könnte.

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Pläne noch am Anfang

Während die Schwarz-Gelben jedoch zunächst klären müssen, wie es mit Serhou Guirassy (30) weitergeht, ist auch bei RB nicht ausgemacht, dass die Verhandlungen um Asllani zeitnah intensiviert werden. Mit Romulo (24), Conrad Harder (21) und Talent Samba Konaté (17) stehen beim Bundesligadritten bereits drei nominelle Mittelstürmer unter Vertrag, auch die Außenpositionen sind gut besetzt.

Doch der Transfermarkt befindet sich noch ganz am Anfang und viele Entscheidungen werden sich voraussichtlich – vor allem durch die WM – in diesem Jahr noch lange hinziehen. Dennoch sollte dem BVB klar sein, dass es Konkurrenz beim Werben um Asllani gibt. Auch der FC Barcelona gilt weiterhin als interessiert.