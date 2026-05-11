Fix, heiß & knifflig: Der große Transfer-Stand beim BVB

Schon fix

Mit Linksverteidiger Kauã Prates (18/EC Cruzeiro) und Offensivmann Justin Lerma (18/Independiente) tütete noch Ex-Sportdirektor Sebastian Kehl die ersten beiden Sommertransfers von Borussia Dortmund ein. Zusammen kostet das südamerikanische Perspektiv-Duo elf Millionen Euro Ablöse.

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Heißes Thema

Der Transfer von Innenverteidiger Joane Gadou (20/RB Salzburg) galt schon als beschlossene Sache, mittlerweile fordern die Österreicher laut der ‚Bild‘ aber 25 bis 30 statt der kolportierten 20 Millionen Euro. Der Deal ist heiß, aber wackelt mittlerweile. Spannende Alternative: Eine Rückkehr von Aarón Anselmino (21/FC Chelsea), dessen Leihe zum BVB im Winter zu Gunsten von Racing Straßburg abgebrochen wurde.

Einfacher ist die Ablöse-Regelung bei Kennet Eichhorn (16): Der Sechser darf Hertha BSC für festgeschriebene zehn bis zwölf Millionen verlassen. Der BVB führt das Rennen um den stark umworbenen DFB-Junior der ‚Bild‘ zufolge mittlerweile an. Im Raum steht eine Rückleihe nach Berlin.

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Sportchef Lars Ricken bestätigte bereits öffentlich, dass Dortmund eine zweite Rückkehr von Jadon Sancho (26/Manchester United) prüft. Auch der Wunsch des Offensiv-Magiers ist ein ablösefreies Comeback in Schwarz-Gelb. Final dazu entschieden hat sich der BVB aber bislang nicht.

Knifflig

Die Borussia hat grundsätzliches Interesse an Said El Mala (19) – sofern der 1. FC Köln den Preis senkt. Vorteil für den BVB: El Malas beratend zur Seite stehende Mutter soll einen Wechsel nach Dortmund präferieren. Dafür müsste der BVB aber wohl seine bisherige Transferrekordausgabe von 35 Millionen Euro pulverisieren.

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Auch Fisnik Asllani (23/TSG Hoffenheim) würde über 30 Millionen kosten, kolportierte zuletzt die ‚WAZ‘. Die BVB-Macher finden den spielstarken Stürmer super – damit man in die Vollen geht, müssten aber zunächst Serhou Guirassy (30) und beziehungsweise oder Fábio Silva (23) abgegeben werden.

Konstantinos Karetsas (18/KRC Genk) gilt als größtes Versprechen des griechischen Fußballs. Laut Sacha Tavolieri gab es zuletzt einen erneuten BVB-Vorstoß inklusive Treffen mit dem Zehner. Aber: Auch hier steht mit 35 Millionen Euro ein hoher Preis vorerst im Weg, ‚Sky‘ berichtet sogar von 40 bis 45 Millionen für Karetsas.

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Auf der Long List

Abwehr: Konstantinos Mavropanos (28/West Ham United), Danilho Doekhi (27/Union Berlin), Karim Coulibaly (18/Werder Bremen), Kacper Potulski (18/Mainz 05), Ibrahima Ba (20/FC Famalicão), Ramon Hendriks (24/VfB Stuttgart)

Mittelfeld: Nathan De Cat (17/RSC Anderlecht), Diego Moreira (21/Racing Straßburg), Antoni Kozubal (21/Lech Posen)

Angriff: Nick Woltemade (24/Newcastle United), Nicolò Tresoldi (21/FC Brügge), Gonzalo García (22/Real Madrid), Louey Ben Farhat (19/Karlsruher SC), Zadok Yohanna (18/AIK Solna), Jeremy Monga (16/Leicester City)