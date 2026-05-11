BVB: Preisschock bei Gadou

Bereits seit einigen Tagen galt der Wechsel von Joane Gadou von RB Salzburg zu Borussia Dortmund als abgemachte Sache, ebenso die Ablöse im Bereich von 20 Millionen plus Boni. Mit dem Innenverteidiger sind sich die Schwarz-Gelben bereits vorher einig geworden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind die Verhandlungen zwischen den Klubs jedoch alles andere als abgeschlossen.

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Bei der Ablöse für den Franzosen liegen demzufolge noch sehr unterschiedliche Auffassungen vor. Tatsächlich würden die Österreicher deutlich mehr verlangen, der Poker bewege sich „aktuell eher bei rund 25 Millionen Euro plus weitere Bonuszahlungen in Höhe von vier bis sechs Millionen Euro“, also gut 30 Millionen Euro im Gesamtpaket.

Hinter den Kulissen werde daher aktuell „intensiv gerechnet und verhandelt“. Während Salzburg weiter auf die Wunschablöse pocht, wollen BVB-Sportdirektor Ole Book und Geschäftsführer Lars Ricken die Summe drücken. Zeitgleich ist die Bestrebung des BVB, dass der Spieler zeitnah seinen Medizincheck absolvieren kann, damit früh Klarheit herrscht und weitere Transfers wie etwa der von Kenneth Eichhorn (16/Hertha BSC) angegangen werden können.