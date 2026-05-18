Trainerwechsel in Salzburg

Der FC Red Bull Salzburg hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Daniel Beichler getrennt. Ausschlaggebend für die Entscheidung dürfte neben der 1:3-Niederlage gegen den TSV Hartberg vor allem die insgesamt enttäuschende Rückrunde gewesen sein, in der Salzburg die Meisterschaft deutlich verpasste und lediglich Rang drei belegte.

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Geschäftsführer Sport Marcus Mann sagt zum Beichler-Aus: „Leider waren die Wochen unter Daniel Beichler als Cheftrainer nicht so, wie wir uns das erwartet hatten. Wir wissen, dass er die Mannschaft in einer durchaus schwierigen Situation übernommen und viel versucht hat, um den Turnaround zu schaffen.“