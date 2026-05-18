Bundesliga
Trainerwechsel in Salzburg
1 min.
@Maxppp
Der FC Red Bull Salzburg hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Daniel Beichler getrennt. Ausschlaggebend für die Entscheidung dürfte neben der 1:3-Niederlage gegen den TSV Hartberg vor allem die insgesamt enttäuschende Rückrunde gewesen sein, in der Salzburg die Meisterschaft deutlich verpasste und lediglich Rang drei belegte.
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FC Red Bull Salzburg @RedBullSalzburg – 10:31
OFFIZIELL: Der FC Red Bull Salzburg beendet die Zusammenarbeit mit Daniel Beichler.Bei X ansehen
Neben Beichler scheiden auch Co‑Trainer Raphael Ikache, der zur Red Bull Akademie zurückkehren wird, sowie Zlatko Junuzovic aus dem Trainerteam des FC Red Bull Salzburg aus.
Wir bedanken uns bei Daniel Beichler, Raphael Ikache und bei Zlatko Junuzovic für ihren Einsatz und wünschen ihnen alles Gute für die weitere Karriere!
Neben Beichler scheiden auch Co‑Trainer Raphael Ikache, der zur Red Bull Akademie zurückkehren wird, sowie Zlatko Junuzovic aus dem Trainerteam des FC Red Bull Salzburg aus.
Wir bedanken uns bei Daniel Beichler, Raphael Ikache und bei Zlatko Junuzovic für ihren Einsatz und wünschen ihnen alles Gute für die weitere Karriere!
Geschäftsführer Sport Marcus Mann sagt zum Beichler-Aus: „Leider waren die Wochen unter Daniel Beichler als Cheftrainer nicht so, wie wir uns das erwartet hatten. Wir wissen, dass er die Mannschaft in einer durchaus schwierigen Situation übernommen und viel versucht hat, um den Turnaround zu schaffen.“
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