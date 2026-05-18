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Bundesliga

BVB: Beier reagiert auf Wechselgerüchte

von David Hamza - Quelle: kicker
1 min.
Maximilian Beier guckt wie ein Frosch @Maxppp

Maximilian Beier (23) sieht seine Zukunft bei Borussia Dortmund. Auf Nachfrage des ‚kicker‘, wie er im Sommer mit erneutem Interesse aus der englischen Premier League umgehen würde, antwortet der BVB-Stürmer: „Da bin ich ganz entspannt. Ich habe ja gerade schon gesagt, wie wohl ich mich in Dortmund und beim BVB fühle.“

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Im vergangenen Sommer war Aston Villa bereit, 35 Millionen Euro für Beier zu zahlen, der FC Brentford wollte sogar bis zu 70 Millionen auf den Tisch legen. Beier, 2024 für knapp 30 Millionen von der TSG Hoffenheim verpflichtet, steht noch bis 2029 in Dortmund unter Vertrag. In dieser Saison sammelte er 20 Scorerpunkte (zehn Tore, zehn Assists).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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