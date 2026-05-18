Bayern liebäugelt mit PSG-Stürmer

Der FC Bayern hat offenbar ein Toptalent von Paris St. Germain auf dem Zettel. ‚L’Équipe‘ berichtet, dass sich die Münchner mit Pierre Mounguengue beschäftigen. Neben den Bayern soll auch der Paris FC Interesse am 18-jährigen Sturmjuwel hinterlegt haben.

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Dem Bericht der französischen Zeitung zufolge finden aber in den kommenden Tagen Gespräche über eine Vertragsverlängerung zwischen PSG und Mounguengue statt. Der junge Torjäger feierte Anfang Mai sein Profidebüt und die Pariser würden ihn gerne langfristig binden.