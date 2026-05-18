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La Liga

Rüdiger-Entscheidung gefallen

von Dominik Schneider - Quelle: as
Antonio Rüdiger bei Real Madrid @Maxppp

Die Karriere von Antonio Rüdiger bei Real Madrid erhält aller Voraussicht nach ein zusätzliches Kapitel. Die ‚as‘ berichtet, dass der 33-jährige Innenverteidiger das vorliegende Angebot des Klubs zur Verlängerung um ein Jahr bis 2027 angenommen hat.

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Zuletzt zögerte der Routinier mit seiner Zusage, da er einen neuen Zweijahresvertrag verlangte. Die Verantwortlichen wollen mit Spielern, die das 30. Lebensjahr überschritten haben, aber nur noch über Einjahresverträge sprechen. Das gilt auch für Rüdiger, der extrovertierte Abwehrspieler hat offenbar nachgegeben und in die Bedingungen eingewilligt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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