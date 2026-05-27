Real-Klartext von Vinicius

Vinicius Junior sieht die aktuell stockenden Vertragsverhandlungen mit Real Madrid gelassen. In einer Medienrunde erklärte der 25-Jährige: „Ich habe es nicht eilig, meinen Vertrag zu verlängern. Mein Vertrag läuft noch bis 2027. Bis dahin haben wir also noch viel mit Madrid zu besprechen, und Madrid hat auch viel mit uns zu besprechen.“ Der Brasilianer steht vor seinem letzten Vertragsjahr, dem Vernehmen nach machen sich bei den Königlichen Zweifel breit, ob er angesichts der wiederholten Spannungen in der Kabine langfristig in der spanischen Hauptstadt bleiben möchte.

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Dazu soll der Flügelspieler zum designierten neuen Cheftrainer José Mourinho keine guten Beziehungen pflegen. Dieser macht sich derweil bereits Gedanken, wie er Vinicius ersetzen könnte. Die Zukunft des Dribblers bleibt unklar, dieser setzt derweil auf sein gutes Verhältnis zu Real-Präsident Florentino Pérez: „Madrid ist gelassen, ich bin gelassen. Der Präsident vertraut mir, und ich vertraue ihm.“