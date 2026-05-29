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La Liga

Real-Präsident mit Vinicius-Ansage

von Martin Schmitz
1 min.
Vinicius Junior schwitzt @Maxppp

Wenn es nach Florentino Pérez geht, hat Vinicius Junior definitiv eine Zukunft bei Real Madrid. In einer Medienrunde schwärmte der Präsident der Königlichen von dem umstrittenen Angreifer, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft: „Ich hoffe, er verlängert seinen Vertrag. Er gehört zu den Allerbesten der Welt.“ Die Verhandlungen zwischen dem 25-Jährigen und dem Hauptstadtklub stocken aktuell.

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Ein möglicher Grund dafür ist die unklare Trainersituation bei Real. Dem Vernehmen nach ist die Rückkehr von José Mourinho bereits beschlossene Sache. Zu dem 63-Jährigen soll Vinicius jedoch keine guten Beziehungen pflegen. Mourinho seinerseits soll bereits Yan Diomande (19/RB Leipzig) als möglichen Vini-Ersatz ins Auge gefasst haben. Pérez wiederum gilt als großer Befürworter von The Special One und stellt klar: „Ein guter Trainer wird dafür sorgen, dass unsere Mannschaft funktioniert, denn wir haben die besten Spieler der Welt. Und Mourinho? Er ist ein sehr guter Trainer.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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