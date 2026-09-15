Berater reagiert auf Endrick-Gerüchte

Aus eigener Initiative möchte Endrick (20) Real Madrid offenbar nicht verlassen. „Endrick hat nicht um einen Vereinswechsel gebeten und mir nie gesagt, dass er sich nach einer anderen Spielmöglichkeit umsehen möchte. Alles, was darüber gesagt wird, ist völlig falsch und nichts dergleichen ist passiert“, klärt Berater Thiago Freitas gegenüber ‚365scores.com‘ auf.

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Aufgrund der großen Konkurrenz bei den Königlichen ist die Aussicht auf Spielzeit für Endrick nicht gerade rosig. Da er im August zudem von einer Muskelverletzung ausgebremst wurde, kam er in der laufenden Saison noch nicht zum Einsatz. Jüngst wurde der Stürmer mit der AS Rom in Verbindung gebracht.