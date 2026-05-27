Modric vor Real-Rückkehr?

Luka Modric könnte im kommenden Jahr wieder bei Real Madrid unter Vertrag stehen. Das berichtet die ‚Tuttosport‘. Demnach soll der 40-Jährige jedoch nicht für die Königlichen auf den Platz zurückkehren. Vielmehr sei dem Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft „indirekt bereits mitgeteilt worden“, dass er „in einer Führungsposition oder in einer Funktion in engem Kontakt mit dem sportlichen Bereich unter José Mourinho“ für den Klub aktiv werden soll. Ein ähnliches Angebot hatte zuletzt Ex-Profi Toni Kroos abgelehnt.

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Modrics Vertrag beim AC Mailand läuft Ende Juni aus, die spielerseitige Option auf eine einjährige Verlängerung will der Spielmacher laut ‚Tuttosport‘ verstreichen lassen. Stattdessen wird Modric offenbar im Anschluss an die Weltmeisterschaft das Ende seiner aktiven Karriere bekanntgeben. Potenzielle Angebote aus der Major League Soccer oder der Saudi Pro League, von denen aktuell die Rede ist, seien keine Option für den 196-fachen Nationalspieler.