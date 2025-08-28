BVB: Irres 70-Millionen-Angebot für Beier

Aston Villa arbeitet dem Vernehmen nach eine Offerte für Angreifer Maximilian Beier (22) in Höhe von 35 Millionen Euro aus. Der ebenfalls interessierte FC Brentford legt nun offenbar noch einen drauf.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll Borussia Dortmund in Kürze ein Angebot über umgerechnet 70 Millionen Euro von den Bees erreichen, knapp 64 Millionen davon als Sockelablöse. Ob die Schwarz-Gelben eine solche schwindelerregende Summe ablehnen können?

Beier war erst im vergangenen Jahr für rund 28,5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim an die Strobelallee gewechselt. Insofern winkt dem BVB, der eigentlich mit dem Rechtsfuß plant, ein saftiges Transferplus.

Derweil soll Beier beim Premier League-Klub wohl dabei helfen, den Abgang von Top-Scorer Bryan Mbeumo (26) zu kompensieren, der in diesem Sommer für 75 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt ist. Zudem könnte Yoane Wissa (28) Brentford noch in Richtung Newcastle United verlassen.