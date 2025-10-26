Menü Suche
Kommentar 3
Bundesliga

1.FC Köln: Schlechte Nachrichten bei Hübers

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
Timo Hübers rauft sich die Haare @Maxppp
BVB 1-0 Köln

Der 1. FC Köln muss voraussichtlich monatelang auf Abwehrchef Timo Hübers (29) verzichten. Das gab Trainer Lukas Kwasniok direkt am im Anschluss an die 0:1-Niederlage bei Borussia Dortmund am gestrigen Samstagabend bei ‚Sky‘ preis: „Es sieht nach einer richtig schweren Knieverletzung aus und wird keine sechswöchige Verletzung sein, sondern er wird uns Monate ausfallen, davon ist auszugehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Hübers war in der 82. Minute nach einem Zweikampf liegen geblieben und musste anschließend vom Platz getragen werden. Der FC hatte zu diesem Zeitpunkt bereits fünfmal gewechselt und musste die restliche Spielzeit in Unterzahl verbringen. Das Dortmunder Siegtor fiel in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch Maximilian Beier.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Timo Hübers

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Timo Hübers Timo Hübers
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert