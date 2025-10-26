1.FC Köln: Schlechte Nachrichten bei Hübers

Der 1. FC Köln muss voraussichtlich monatelang auf Abwehrchef Timo Hübers (29) verzichten. Das gab Trainer Lukas Kwasniok direkt am im Anschluss an die 0:1-Niederlage bei Borussia Dortmund am gestrigen Samstagabend bei ‚Sky‘ preis: „Es sieht nach einer richtig schweren Knieverletzung aus und wird keine sechswöchige Verletzung sein, sondern er wird uns Monate ausfallen, davon ist auszugehen.“

Hübers war in der 82. Minute nach einem Zweikampf liegen geblieben und musste anschließend vom Platz getragen werden. Der FC hatte zu diesem Zeitpunkt bereits fünfmal gewechselt und musste die restliche Spielzeit in Unterzahl verbringen. Das Dortmunder Siegtor fiel in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch Maximilian Beier.