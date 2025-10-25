Mehr als zehn Klubs wollen El Mala

Said El Mala (19) macht immer mehr Vereine auf sich aufmerksam. Über zehn Klubs haben sich beim Umfeld des Außenstürmers vom 1. FC Köln gemeldet, berichtet ‚Sport1‘. Verbrieft ist das Interesse vom FC Bayern, Borussia Dortmund, Manchester City, Manchester United, FC Chelsea, Inter Mailand sowie Paris St. Germain.

El Mala ist dieser Tage angesichts seiner starken Leistungen für die Geißböcke in aller Munde. Verkaufsdruck verspüren die Kölner allerdings nicht, ist der deutsche U21-Nationalspieler und silberne Fritz-Medaillen-Gewinner doch ohne Ausstiegsklausel bis 2030 vertraglich gebunden. Für den kommenden Sommer wird bereits über eine Ablöse von 50 bis 60 Millionen Euro spekuliert.

Eine besondere Taktik im Poker um den Senkrechtstarter fahren die Münchner, die sich in der Domstadt nach einem Matching Right erkundigt haben sollen. Demnach sollen sich die Kölner beim deutschen Rekordmeister melden, sollte ein Angebot für El Mala eintreffen – dann will der FCB gleichziehen respektive mitbieten. Bleibt abzuwarten, ob der FC da mitspielt.