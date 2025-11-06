Deutscher Mitspieler für Messi?

Kai Wagner (28) könnte in der Zukunft an der Seite von Superstar Lionel Messi (38) spielen. Nach Informationen von ‚Sky‘ zeigt Inter Miami Interesse an der Verpflichtung des deutschen Linksverteidigers, der bei Philadelphia Union noch bis Dezember 2026 unter Vertrag steht. Entsprechende Gespräche sollen nach der bis zum Jahresende laufenden MLS-Saison stattfinden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der gebürtige Geislinger überzeugt in dieser Spielzeit mit zwei Toren und zehn Vorlagen in 37 Einsätzen und steht mit Philadelphia im Halbfinale der MLS-Playoffs. Jüngst wurde er neben Messi & Co. in die Topelf der Saison gewählt. In Miami könnte Wagner auf der linken Abwehrseite das Erbe von Jordi Alba (36) antreten, der seine Karriere zum Jahresende beenden wird.