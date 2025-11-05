Hakimi-Diagnose steht fest

Achraf Hakimi (27) hat sich beim gestrigen Champions League-Spiel gegen den FC Bayern München (1:2) weniger schwer verletzt als von vielen angenommen. Laut der ‚as‘ hat sich der Rechtsverteidiger einen Syndesmoseriss mit leichter Beteiligung des Deltabands im linken Sprunggelenk zugezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hakimi wird Paris St. Germain sechs bis acht Wochen fehlen. Auch die Teilnahme am Afrika-Cup, der vom 21. Dezember bis zum 18. Januar stattfinden wird, ist fraglich. Teamkollege Ousmane Dembélé wird laut ‚RMC‘ ebenfalls ausfallen. Der 28-Jährige habe eine Wadenverletzung erlitten und werde für das Duell mit Olympique Lyon am Sonntag (20:45 Uhr) sowie für die beiden anstehenden WM-Qualifikationsspiele der französischen Nationalmannschaft nicht zur Verfügung stehen.

Update (16:42 Uhr): ‚RMC‘ und ‚L’Équipe‘ berichtet bezüglich Hakimi nun von einer schweren Knöchelverstauchung. Als Ausfallzeit werden mindestens sechs Wochen genannt, die Teilnahme am Afrika-Cup (21. Dezember bis 18. Januar) ist gefährdet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (17:19 Uhr): Auch Nuno Mendes fällt vorerst aus. Der 23-jährige Linksverteidiger hat sich beim Duell gegen die Münchner eine Verstauchung im linken Knie zugezogen.