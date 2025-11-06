Werders Problem mit den Leihspielern

Beim SV Werder Bremen ist man sich bewusst, dass die sechs im Sommer eingefädelten Leihgeschäfte Auswirkungen auf etwaige Leihen im Winter haben. „In dieser Konstellation können wir im Winter gemäß Statuten keinen weiteren Leihspieler unter Vertrag nehmen“, bestätigt Leiter Profifußball Peter Niemeyer gegenüber der ‚Bild‘. Nicht möglich wäre somit beispielsweise eine spekulative Rückkehr auf Leihbasis von Niklas Füllkrug (32), der West Ham United im Winter verlassen möchte. Ein Kauf ist wegen Ablöse und Gehalt ohnehin nicht darstellbar.

Davon abgesehen braucht es laut Niemeyer im kommenden Transferfenster sowieso keine Kader-Optimierungen: „Wir sehen uns gut aufgestellt. Wir haben eine funktionierende Mannschaft und sehen aktuell keinen Bedarf für Neuverpflichtungen. Einige Spieler kommen in den nächsten Wochen und Monaten nach langen Verletzungen zurück und werden uns verstärken.“ Maximilian Wöber (27) und Olivier Deman (25) sollen noch in diesem Jahr zurückkehren, mit Felix Agu (26) und Mitchell Weiser (31) wird im Laufe des Frühjahrs wieder gerechnet.