Die Details zum Kleindienst-Vertrag

Borussia Mönchengladbach hält bei Tim Kleindienst (30) auch in Zukunft alle Zügel in der Hand. Wie ‚Sky‘ berichtet, beinhaltet der neue, bis 2029 gültige Vertrag des Kapitäns keine Ausstiegsklausel. Zudem werde das Gehalt leicht angehoben.

Am heutigen Donnerstagvormittag verkündete der Bundesligist die Vertragsverlängerung mit dem deutschen Nationalstürmer um ein weiteres Jahr. In der laufenden Saison konnte Kleindienst noch nicht zum Einsatz kommen, da ihn eine Knieverletzung außer Gefecht setzt. Sein Comeback ist für Ende November geplant.