Gladbach verlängert mit Kleindienst

Tim Kleindienst (30) fehlt bei Borussia Mönchengladbach an allen Ecken und Enden. Ohne den Torjäger dümpelt man im Tabellenkeller herum. Nicht nur dessen Tore, sondern auch seine Qualitäten als Führungsspieler fehlen. Auf diese kann man aber nun länger bauen.

Wie die Fohlen bekanntgeben, verlängert der Linksfuß seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2029. Kleindienst spielt seit Sommer 2024 für Gladbach, aktuell fehlt der Kapitän aufgrund einer Meniskusverletzung.

Sportchef Rouven Schröder betont die Wichtigkeit des Ex-Heidenheimers: „Tim ist bereits in seinem ersten Jahr bei uns schnell Führungsspieler und Nationalspieler geworden und in dieser Saison auch zum Kapitän dieser Mannschaft. Er ist einer, der auf dem Platz vorangeht, und wir freuen uns, wenn er der Mannschaft nach seiner Verletzungspause wieder zur Verfügung steht.“

Seit dieser Woche arbeitet Kleindienst wieder mit dem Ball. Nach seinem Comeback soll er den Krisenklub aus dem Tabellenkeller schießen.