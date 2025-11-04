M’gladbach: Derby-Hoffnung bei Hack

Robin Hack könnte rechtzeitig für das Derby gegen den 1. FC Köln am kommenden Samstag (18:30 Uhr) zurückkehren. Am heutigen Dienstag absolvierte der Offensivspieler von Borussia Mönchengladbach weite Teile des Mannschaftstrainings. Der 27-Jährige hatte sich im September einen Innenmeniskusriss im rechten Knie zugezogen. Kurz nach seiner Operation ließ er verlauten, dass er zum Derby wieder auf dem Platz stehen will.

Trainer Eugen Polanski wollte sich bezüglich eines Comebacks aber noch nicht festlegen: „Ehrlicherweise hat Robin den Teil des Trainings, in dem es zur Sache ging, noch nicht mitgemacht. Wir müssen jetzt mal schauen, wie er auf die Belastung reagiert. Nicht nur sein Knie, sondern auch die Muskulatur drumherum. Die Bewegungen sahen schon flüssig aus, das muss man schon so sagen. Aber ob es schon für das Derby reicht, müssen wir abwarten.“