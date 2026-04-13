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Bundesliga

VfB wildert bei den Kickers

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart @Maxppp

Der VfB Stuttgart bedient sich offenbar stadtintern in Degerloch. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wechselt Jacob Danquah von den Stuttgarter Kickers zur kommenden Saison die Farben. Der Innenverteidiger ist zunächst für die U21 des Bundesligisten vorgesehen.

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Danquah hatte in der Jugend bereits zwei Jahre den roten Brustring getragen, ehe es auf die Waldau ging. Über die Zwischenstation Hannover 96 ging es im vergangenen Sommer zurück zum Regionalligisten. In der Südwest-Liga gehört der 21-Jährige zu den spielstärksten Abwehrspielern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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