VfB wegen Stiller „verwundert“

Der VfB Stuttgart kann die Nicht-Nominierung von Angelo Stiller für die deutsche Nationalmannschaft nicht nachvollziehen. Angesprochen darauf, dass sich der 24-Jährige nicht im DFB-Kader befindet, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem 2:0-Sieg gegen Feyenoord Rotterdam am ‚RTL‘-Mikrofon: „Er ist für uns der zentrale Spieler und ein Faktor, warum wir in der Bundesliga auf Platz vier stehen.“

Deshalb sei Hoeneß „ziemlich verwundert“ und „sehr überrascht“ über die Entscheidung von Nagelsmann gewesen. Stiller selbst wollte seine Nicht-Berücksichtigung im Übrigen nicht kommentieren. „Dazu möchte ich nichts sagen. Das haben wir intern so besprochen.“ In der kommenden Woche trifft Deutschland in der WM-Qualifikation erst auf Luxemburg und anschließend auf die Slowakei.