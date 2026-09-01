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Bundesliga

Große Wechsel-Wende um Leweling?

von David Hamza - Quelle: gianlucadimarzio.com
Jamie Leweling posiert @Maxppp

Die AS Rom lässt im Poker um Jamie Leweling (25) nicht locker. Gianluca Di Marzio berichtet von einem verbesserten Angebot der Italiener. Die Roma habe erneut Kontakt zu Leweling aufgenommen, der jetzt angeblich offen ist für den Schritt in die Serie A.

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Zuvor hieß es, der Außenstürmer wolle beim VfB Stuttgart bleiben, Angebote von der AS Rom und vom FC Everton soll Leweling abgelehnt haben. Rom stellt 30 Millionen Euro plus fünf Millionen Boni in Aussicht, Everton inklusive Boni sogar 43 Millionen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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