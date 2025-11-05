Köln dran: Schalke will Becker-Preis erhöhen

Der FC Schalke 04 will Senkrechtstarter Vitalie Becker (20) langfristig an sich binden. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ planen die Verantwortlichen eine vorzeitige Verlängerung des bis 2027 laufenden Vertrags, um bei einem potenziellen Verkauf in der Zukunft eine möglichst hohe Ablöse einzunehmen. Die entsprechenden Gespräche mit dem Linksverteidiger, der mit kolportierten 250.000 Euro pro Jahr noch zu den Geringverdienern zählt, sollen im kommenden Frühjahr stattfinden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Eigengewächs, das seit der U9 das Schalker Trikot trägt, gelang in der laufenden Saison der Durchbruch bei den Profis. Becker hat sich auf der linken Abwehrseite zum Stammspieler gemausert, stand bei allen elf Zweitligapartien in der Startelf. Mit seinen Leistungen dürfte sich der Youngster schon jetzt in den Fokus einiger Klubs gespielt haben. Laut der ‚Sport Bild‘ zeigte der 1. FC Köln bereits im Sommer Interesse.