Schalke: Manga-Nachfolger an der Angel?

von David Hamza - Quelle: WAZ
Der FC Schalke will noch in diesem Jahr einen Nachfolger für den Ende September entlassenen Kaderplaner Ben Manga präsentieren. Das berichtet die ‚WAZ‘. Konkrete Namen sind nicht durchgesickert, doch der Zweitligist habe „eine Handvoll Kandidaten“.

Den Aufgabenbereich des Manga-Erben hat Sportvorstand Frank Baumann schon modifiziert. Für die Knappenschmiede soll der neue Funktionär nicht mehr zuständig sein, sich stattdessen auf das Scouting beschränken.

