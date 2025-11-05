Schröder: „In der Defensive haben wir sicher Bedarf“

Rouven Schröder hat erklärt, worauf das Transfer-Augenmerk von Borussia Mönchengladbach im kommenden Winter liegen wird. „Punkt A: Entscheidend ist die Entwicklung bis Dezember. Es kann durchaus sein, dass ein Spieler kommt, der bestenfalls der letzte Baustein für eine funktionierende Mannschaft ist“, leitet der neue Sportchef gegenüber der ‚Sport Bild‘ ein und erklärt: „In der Defensive haben wir auch aufgrund von Ausfällen sicher Bedarf. Punkt B: Wie ist das Budget? Mit Spielerverkäufen können wir das Geld neu einsetzen. Auch mit einem Leihgeschäft könnten wir kreativ werden.“

Rocco Reitz (23) besitzt für das kommende Jahr eine Ausstiegsklausel, Tim Kleindienst (30) erregte bis zu seiner Verletzung internationales Interesse. An einen Abschied des Duos glaubt Schröder dennoch nicht: „Vor allem aber glaube ich, dass beide total Bock auf Borussia haben und sich zu einhundert Prozent mit dem Verein identifizieren. Bei Rocco sieht man doch, wie sehr er sich in jedem Spiel zerreißt und sein Herz auf dem Platz lässt. Tim ist ein Vollblutstürmer, der hier erst seine volle Wertigkeit entwickelt hat und zum Nationalspieler geworden ist.“