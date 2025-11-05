Schade vor Wechsel im Winter?

Kevin Schade (23) wechselte 2023 nach einer Leihe für 25 Millionen Euro vom SC Freiburg fest zum FC Brentford und bestritt seitdem 86 Pflichtspiele für die Bees. Dabei kam der schnelle Flügelspieler auf 22 direkte Torbeteiligungen (16 Tore, sechs Assists).

Wie ‚theDailyBriefing‘ nun berichtet, ist neben Tottenham Hotspur auch Aston Villa ins Rennen um den deutschen Nationalspieler eingestiegen. Unai Emery, Trainer der Villans, sucht dringend nach einem Flügelspieler mit Schnelligkeit und Zweikampfhärte, da der von Manchester United ausgeliehene Jadon Sancho (25) bislang nicht überzeugen konnte. Villa plane, die Spurs bei einem möglichen Transfer auszustechen.

Tottenham gilt schon länger als möglicher Abnehmer. Spurs-Trainer Thomas Frank, der Schade aus der gemeinsamen Zeit bei Brentford bestens kennt, soll ein großer Fürsprecher des Offensivspielers sein. Auch sportlich herrscht Bedarf: Xavi Simons (22) hat bei den Londonern noch nicht den gewünschten Effekt gebracht, weshalb Schade als perfekte Ergänzung zum Angriff gesehen wird.

Ob Brentford den Rechtsfuß im Januar ziehen lässt, ist allerdings offen. Schades Vertrag läuft noch bis 2028, zudem ist Brentford nach den millionenschweren Abgängen von Bryan Mbeumo (26/Manchester United) und Yoane Wissa (29/Newcastle United) nicht zum Verkauf gezwungen. Dennoch heißt es aus dem Umfeld, dass ein Angebot in Höhe von 50 bis 55 Millionen Euro die Klubführung zum Nachdenken bewegen könnte. Ein Transfer im Winter ist daher nicht ausgeschlossen.