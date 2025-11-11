Gala wittert Bissouma-Schnäppchen

Yves Bissouma (29) könnte Tottenham Hotspur im kommenden Sommer ablösefrei verlassen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, steht Galatasaray in engem Austausch mit dem Lager des malischen Nationalspielers und bereitet ein Vertragsangebot über drei Jahre vor. Bissouma hat in dieser Saison aufgrund von einer Sprunggelenksverletzung sowie disziplinarischen Problemen noch kein Spiel für die Spurs bestritten.

Der Mittelfeldspieler war 2022 für rund 29 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion nach London gewechselt und gehörte in der Vorsaison zum Stammpersonal. Neben Galatasaray sollen auch mehrere Premier League-Klubs Interesse an einer Verpflichtung im Sommer zeigen. Bissoumas Fokus liegt laut dem Bericht jedoch zunächst auf seiner vollständigen Genesung und einer möglichen Rückkehr in die Spurs-Elf, bevor er über seine Zukunft entscheidet.