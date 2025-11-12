Virkus vor Gladbach-Rückkehr

Trotz seines Abschieds als Sportgeschäftsführer wird Roland Virkus offenbar zeitnah wieder in anderer Funktion für Borussia Mönchengladbach arbeiten. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ wird der 58-Jährige aller Voraussicht nach in den Jugendbereich zurückkehren. Intern werde bei den Fohlen davon ausgegangen, dass sein Comeback bereits beschlossen sei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Virkus war Ende September nach dem schwachen Saisonstart von seinem Amt zurückgetreten. Nach Informationen der ‚Bild‘ ruht der Vertrag des gebürtigen Mönchengladbachers aber nur. Im Jahre 1990 hatte er seine Karriere als C-Jugend-Trainer bei der Borussia begonnen, später wurde er unter anderem zum Nachwuchsleiter ernannt. Insgesamt war Virkus bislang 35 Jahre in Gladbach tätig. Nun wird dem Bericht zufolge nach dem richtigen Posten für ihn gesucht.