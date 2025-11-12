Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Virkus vor Gladbach-Rückkehr

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Don Rollo im Managermodus @Maxppp

Trotz seines Abschieds als Sportgeschäftsführer wird Roland Virkus offenbar zeitnah wieder in anderer Funktion für Borussia Mönchengladbach arbeiten. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ wird der 58-Jährige aller Voraussicht nach in den Jugendbereich zurückkehren. Intern werde bei den Fohlen davon ausgegangen, dass sein Comeback bereits beschlossen sei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Virkus war Ende September nach dem schwachen Saisonstart von seinem Amt zurückgetreten. Nach Informationen der ‚Bild‘ ruht der Vertrag des gebürtigen Mönchengladbachers aber nur. Im Jahre 1990 hatte er seine Karriere als C-Jugend-Trainer bei der Borussia begonnen, später wurde er unter anderem zum Nachwuchsleiter ernannt. Insgesamt war Virkus bislang 35 Jahre in Gladbach tätig. Nun wird dem Bericht zufolge nach dem richtigen Posten für ihn gesucht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert