Kleindienst feiert „kitschiges“ Comeback

Tim Kleindienst (30) steht erstmals nach seiner monatelangen Verletzungspause wieder in einem Pflichtspiel für Borussia Mönchengladbach auf dem Feld. Ausgerechnet beim heutigen Bundesligaspiel gegen Ex-Klub 1. FC Heidenheim wurde der Goalgetter in der Schlussphase von Eugen Polanski für Jens Castrop (22) aufs Feld geschickt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits im Vorfeld der Partie kam Kleindienst auf seine Kaderrückehr zu sprechen: „Es kribbelt generell. Es ist fast schon kitschig, dass es gegen Heidenheim kommt. Es ist etwas Besonderes für mich, da es fast auf den Tag ein halbes Jahr her ist. Es war eine lange Zeit, daher ist man umso glücklicher, dass man wieder dabei ist.“