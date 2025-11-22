Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Kleindienst feiert „kitschiges“ Comeback

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Tim Kleindienst mit der Gladbach-Jacke @Maxppp
Heidenheim 0-3 M'gladbach

Tim Kleindienst (30) steht erstmals nach seiner monatelangen Verletzungspause wieder in einem Pflichtspiel für Borussia Mönchengladbach auf dem Feld. Ausgerechnet beim heutigen Bundesligaspiel gegen Ex-Klub 1. FC Heidenheim wurde der Goalgetter in der Schlussphase von Eugen Polanski für Jens Castrop (22) aufs Feld geschickt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits im Vorfeld der Partie kam Kleindienst auf seine Kaderrückehr zu sprechen: „Es kribbelt generell. Es ist fast schon kitschig, dass es gegen Heidenheim kommt. Es ist etwas Besonderes für mich, da es fast auf den Tag ein halbes Jahr her ist. Es war eine lange Zeit, daher ist man umso glücklicher, dass man wieder dabei ist.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Tim Kleindienst

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Tim Kleindienst Tim Kleindienst
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert