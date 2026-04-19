Bundesliga
Die Tendenz bei Kramaric
@Maxppp
Bei der TSG Hoffenheim herrscht Zuversicht, dass Andrej Kramaric (34) seinen auslaufenden Vertrag verlängern wird. „Wir haben gute Gespräche gehabt. Ich hoffe am Ende, dass er bleibt. Die Richtung stimmt“, sagte Geschäftsführer Sport Andreas Schicker nach dem gestrigen 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund, bei dem Kramaric beide Tore erzielte.
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Der kroatische Offensivspieler läuft seit zehn Jahren für Hoffenheim auf. In die Vertragsverhandlungen schaltete Kramaric jüngst Star-Berater Pini Zahavi ein.
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