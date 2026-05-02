Hoffenheim verliert Schicker-Spezi

RB Salzburg steht vor der Verpflichtung von Jonathan Hader von der TSG Hoffenheim. Wie der ‚kicker‘ und die ‚Salzburger Nachrichten‘ übereinstimmend berichten, soll der 28-jährige Kaderplaner den sportlich in Schieflage geratenen Verein aus der Mozartstadt wiederbeleben.

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Hader, der im Kraichgau für die Kaderplanung der U19 und U23 sowie das Scouting für die Lizenzmannschaft zuständig ist, soll sich demzufolge in Salzburg voll auf die Profis konzentrieren. Offiziell vermeldet wurde noch nichts, laut Berichten ist jedoch mit einem zeitnahen Vollzug zu rechnen.