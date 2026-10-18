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La Liga

Doppelter Verletzungsschock bei Barça

von Tobias Feldhoff
1 min.
Eric García verarbeitet den Ball @Maxppp

Der FC Barcelona muss auf zwei Defensivakteure verzichten. Aufgrund einer Muskelverletzung muss der in dieser Saison über weite Strecken gesetzte Abwehrspieler Eric García (25) nach Vereinsangaben drei bis vier Wochen aussetzen.

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Jules Koundé (27) hat es nicht ganz so schwer erwischt. Im Champions League-Spitzenspiel gegen Paris St. Germain am Dienstag (21 Uhr) wird der Franzose wegen eines verstauchten Sprunggelenks auf jeden Fall ausfallen. Für den Samstag (21 Uhr) im Clasico gegen Real Madrid bestehen noch Resthoffnungen.

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