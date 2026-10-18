Doppelter Verletzungsschock bei Barça
Der FC Barcelona muss auf zwei Defensivakteure verzichten. Aufgrund einer Muskelverletzung muss der in dieser Saison über weite Strecken gesetzte Abwehrspieler Eric García (25) nach Vereinsangaben drei bis vier Wochen aussetzen.
❗️ MEDICAL NEWS First-team player Eric Garcia has suffered a muscle injury to the rectus femoris in his right thigh. His recovery time is estimated at 3 to 4 weeks.Unter der Anzeige geht's weiterFirst-team player Jules Kounde has suffered a sprain to his left ankle and will miss the match against PSG. His availability for Sunday’s Clásico against Real Madrid will depend on how his injury progresses.— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 18, 2026
Jules Koundé (27) hat es nicht ganz so schwer erwischt. Im Champions League-Spitzenspiel gegen Paris St. Germain am Dienstag (21 Uhr) wird der Franzose wegen eines verstauchten Sprunggelenks auf jeden Fall ausfallen. Für den Samstag (21 Uhr) im Clasico gegen Real Madrid bestehen noch Resthoffnungen.
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