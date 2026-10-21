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La Liga

Barça: Olmo lange raus?

von Tristan Bernert - Quelle: as
Dani Olmo muss sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzen @Maxppp

Der FC Barcelona bangt um Dani Olmo. Wie die ‚as‘ berichtet, deuten erste Untersuchungen darauf hin, dass sich der Barça-Star beim gestrigen 2:4 gegen Paris St. Germain in der Champions League einen Riss der Adduktorenmuskulatur zugezogen hat.

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Sollten sich die Befürchtungen bestätigen, könnte Olmo für bis zu vier Wochen ausfallen. Beim anstehenden Clásico (Sonntag, 21 Uhr) wird der 28-Jährige also wohl definitiv fehlen. Der Spielmacher musste gegen PSG nach 27 Minuten verletzt das Feld verlassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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