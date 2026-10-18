Bender mit ehrgeizigem Karriereplan

Lars Bender (37) hat als Trainer große Ziele. Gegenüber der ‚Bild‘ erklärt der 37-Jährige: „Mittelfristig sehe ich mich wieder im Herrenfußball und möchte es dort so hoch schaffen wie möglich. Mein Schritt an den Bayern-Campus zeigt aber, dass ich damit keine Eile habe.“ Aktuell trainiert Bender noch die U17 des FC Bayern München.

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Zu einem möglichen Teilen des Trainerstuhls mit seinem Zwillingsbruder Sven Bender (37) sagt der ehemalige Kapitän von Bayer Leverkusen: „Ich finde es total spannend, in welch verschiedene Richtungen Sven und ich uns als Trainer entwickelt haben, nachdem wir unsere ersten Schritte als Trainer ja noch parallel beim DFB gemacht haben. Wir lernen unterschiedliche Dinge und tauschen uns gerne darüber aus. Ich glaube, wenn wir unsere beiden Fußball-Kochbücher zusammenwerfen, schmeckt das Resultat schon ganz gut. Ob wir die Bücher auch mal für dieselbe Mannschaft zusammenlegen, wird die Zeit zeigen.“