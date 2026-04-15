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Bundesliga

Kramaric schaltet Zahavi ein

von Remo Schatz - Quelle: Sky
Andrej Kramaric ist Rekordkroate der Bundesliga @Maxppp

Der Vertragspoker zwischen Andrej Kramaric (34) und der TSG Hoffenheim ist in die entscheidende Phase abgebogen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Mittelstürmer am vergangenen Wochenende nach London zu Pini Zahavi gereist, um eine Zusammenarbeit auszuloten. Der Starberater könnte nun die Vertragsgespräche mit der TSG übernehmen.

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Die Hoffenheimer haben ihrerseits bereits neue Tatsachen geschaffen. Wie der Bezahlsender ausführt, wurde dem Kroaten ein verbessertes Vertragsangebot vorgelegt. Das bisher offerierte Gehalt wurde dabei angehoben, läge aber immer noch unter dem aktuellen. Kramaric läuft seit 2016 im Kraichgau auf, im Sommer läuft der Vertrag aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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