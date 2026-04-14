Hoffenheim bindet Kabak

Ozan Kabak bleibt der TSG Hoffenheim erhalten. Wie der Verein mitteilt, hat der 26-Jährige sein Arbeitspapier verlängert. Damit verhindern die Kraichgauer den ablösefreien Abgang des Verteidigers im Sommer. Der neue Vertrag läuft übereinstimmenden Berichten zufolge bis 2030. „Ich fühle mich in Hoffenheim sehr wohl und sehe die sportliche Perspektive, gemeinsam weiter zu wachsen. Die TSG hat mir großes Vertrauen geschenkt, mich auch während meiner langen Verletzung unterstützt und immer an mich geglaubt“, so Kabak über seine Unterschrift.

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Der Rechtsfuß war 2022 für sieben Millionen Euro von Schalke 04 nach Sinsheim gewechselt. Nachdem ihn ein Kreuzbandriss für mehr als ein Jahr außer Gefecht gesetzt hatte, kämpfte sich der Türke in der laufenden Spielzeit zurück und avancierte erneut zum Stammspieler. Die Belohnung für dieses Comeback ist ein neuer Kontrakt, der Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel enthält. Dieses Detail galt lange als Knackpunkt in den Verhandlungen, doch letztlich setzte sich der 28-fache Nationalspieler mit seiner Forderung durch.