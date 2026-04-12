Prömel hat unterschrieben

Grischa Prömels Transfer zum VfB Stuttgart ist endgültig in trockenen Tüchern. Laut ‚kicker‘ und ‚Bild‘ hat der 31-jährige Mittefeldspieler seinen Vertrag unterschrieben. Prömel bindet sich bis 2029 und zählt beim VfB zu den Topverdienern.

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Eine Ablöse für den gebürtigen Stuttgarter wird nicht fällig, Prömels Kontrakt bei der TSG Hoffenheim läuft nach der Saison aus. 2022 war er ebenfalls ablösefrei von Union Berlin zu den Kraichgauern gekommen.