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Baumgart direkt verfügbar

von Dominik Sandler - Quelle: Sport Bild
1 min.
Steffen Baumgart in der Alten Försterei @Maxppp

Sollte Steffen Baumgart einen neuen Klub finden, würde der 1. FC Union Berlin seinem Ex-Trainer keine Steine in den Weg legen. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass die Köpenicker, bei denen Baumgart noch bis 2027 unter Vertrag steht, den 54-Jährigen ablösefrei ziehen lassen würden. Bis der gebürtige Rostocker einen neuen Verein gefunden hat, befindet er sich weiterhin auf der Payroll der Eisernen.

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An der Alten Försterei war für Baumgart am vergangenen Samstag nach der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim Schluss. Die Entscheidung sei für den ehemaligen Coach des Hamburger SV und des 1. FC Köln durchaus überraschend gekommen. Für ihn übernimmt bis Saisonende Marie-Louise Eta.

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