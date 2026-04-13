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Bundesliga

Baumgart reagiert auf Union-Entlassung

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Steffen Baumgart aufm Spielfeld @Maxppp

Steffen Baumgart hat sich zu seiner Entlassung bei Union Berlin geäußert. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der geschasste Übungsleiter: „Es wurde mir im Büro mitgeteilt. Es ist alles korrekt abgelaufen.“

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Baumgart war in der Nacht vom Samstag etwas überraschend von seinen Aufgaben entbunden worden. Auch die Mannschaft sei von der Entlassung des 54-Jährigen „sehr überrascht“ gewesen. Baumgarts Nachfolge tritt Marie-Louise Eta an, die somit die erste Cheftrainerin in der Geschichte der Bundesliga ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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