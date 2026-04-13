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Mainoo bald vom Markt

von Lukas Hörster
Kobbie Mainoo schaut zur Seite @Maxppp

Kobbie Mainoo steht kurz vor der Vertragsverlängerung bei Manchester United. Trainer Michael Carrick sagte auf der gestrigen Pressekonferenz: „Es kommt immer näher, wir sind ruhig und sehr optimistisch. Die Zeit wird zeigen, wie es weitergeht.“

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Mainoos aktueller Vertrag im Old Trafford läuft 2027 aus, entsprechend stünde United ohne Verlängerung im Sommer unter ungewolltem Verkaufsdruck. Ein neuer Kontrakt bis 2031 steht beim englischen Nationalspieler im Raum. Unter Carrick hat sich Mainoo seinen Stammplatz im zentralen Mittelfeld zurückerobert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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