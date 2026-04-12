BVB: Vorentscheidung im Senesi-Poker

Ein Jahresgehalt von vier Millionen Euro netto soll Borussia Dortmund in Aussicht stellen und damit sogar mehr als das ebenfalls interessierte Juventus Turin. Beide Vereine befinden sich im Poker um Marcos Senesi (28/AFC Bournemouth) aber offenbar nicht mehr im Favoritenkreis.

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Laut Transferinsider Matteo Moretto stehen Senesis Berater in engem Kontakt zum FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Manchester United, die anderen Interessenten sollen im Rennen „weit zurück“ liegen.

In Kürze wolle sich der argentinische Innenverteidiger (drei Länderspiele) für einen neuen Verein entscheiden. Der BVB ist somit wohl ohnehin raus, ein Vorstoß aus Dortmund wäre vor allem dann zu erwarten, sollte Nico Schlotterbeck (26) schon in diesem Sommer seine Ausstiegsklausel ziehen.