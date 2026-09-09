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Segunda B

Messi kauft den nächsten Klub

von Julian Jasch - Quelle: Marca
Im Training der Albiceleste: Lionel Messi @Maxppp

Lionel Messi (39) treibt seine unternehmerischen Tätigkeiten voran. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge besteht eine Einigung über den Kauf des spanischen Zweitligisten CD Eldense. Den fünftklassigen UE Cornellà hatte der achtmalige Ballon d’Or-Gewinner bereits im April übernommen.

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Eldense war erst kürzlich zurück in die zweite Liga aufgestiegen und startete mit zwei Unentschieden und zwei Niederlagen in die neue Saison. Messi selbst ist derweil noch für Inter Miami in der MLS aktiv. Seine Nationalmannschaftskarriere hat der argentinische Weltmeister von 2022 für beendet erklärt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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