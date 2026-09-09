Lionel Messi (39) treibt seine unternehmerischen Tätigkeiten voran. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge besteht eine Einigung über den Kauf des spanischen Zweitligisten CD Eldense. Den fünftklassigen UE Cornellà hatte der achtmalige Ballon d’Or-Gewinner bereits im April übernommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eldense war erst kürzlich zurück in die zweite Liga aufgestiegen und startete mit zwei Unentschieden und zwei Niederlagen in die neue Saison. Messi selbst ist derweil noch für Inter Miami in der MLS aktiv. Seine Nationalmannschaftskarriere hat der argentinische Weltmeister von 2022 für beendet erklärt.