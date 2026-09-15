Reis-Deal steht bevor

Der Wechsel von Thomas Reis von Ludogorets Razgrad zu Trabzonspor nimmt Fahrt auf. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Deal bevor. Nur noch letzte Details seien zu klären, ehe der ehemalige Bundesliga-Coach der neue Trainer des Süper Lig-Ensembles um Superstar Mohamed Salah wird.

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Reis hatte erst Mitte Juli bei Ludogorets übernommen. Möglich macht den Wechsel zu Trabzonspor laut ‚Sky‘ eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. In Deutschland trainierte der 52-Jährige im Profibereich den VfL Bochum und den FC Schalke 04.