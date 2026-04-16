Messi wird Klubbesitzer

Lionel Messi (38) geht unter die Klubbesitzer. Der spanische Fünftligist UE Cornella verkündet, dass der achtmalige Ballon d’Or-Gewinner den Verein übernommen hat. „Die Übernahme durch Leo Messi markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der Vereinsgeschichte. Sie zielt darauf ab, sowohl das sportliche als auch das institutionelle Wachstum voranzutreiben, die Grundlagen des Klubs zu festigen und weiterhin in Talente zu investieren“, heißt es in der Klubmitteilung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Cornella war in der vergangenen Saison von der vierten in die fünfte Liga abgestiegen. Beim Klub aus Katalonien war einst auch Jordi Alba (37) aktiv, ehe seine Karriere richtig an Fahrt aufnahm. Der Linksverteidiger ist ein alter Weggefährte von Messi aus seiner Zeit beim FC Barcelona und spielte zuletzt auch mit ihm zusammen bei Inter Miami.