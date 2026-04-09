BVB bietet Senesi Top-Gehalt

Borussia Dortmund ist offenbar bereit, sich für Marcos Sensesi ordentlich zu strecken. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, stellt der Bundesligist dem 28-jährigen Innenverteidiger – genau wie Tottenham Hotspur und Aston Villa – ein Jahresgehalt von vier Millionen Euro in Aussicht. Juventus Turin bietet drei Millionen plus Boni.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Grundgehalt von vier Millionen netto würde im BVB-Kontext gleich den Sprung in die Riege der Topverdiener bedeuten. So viel streicht etwa Leistungsträger Felix Nmecha (25) gesichert ein, der gerade erst seinen Vertrag bis 2030 verlängert hat. Senesi ist im Sommer ablösefrei zu haben, da sein Vertrag beim AFC Bournemouth ausläuft. Womöglich geht der BVB aber erst in die Vollen, wenn sich abzeichnet, dass Nico Schlotterbeck (26) im Sommer den Verein wechselt. Genau wie Senesi ist der DFB-Verteidiger Linksfuß.